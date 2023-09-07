Подмосковье 07 сентября 2023, 11:48 Свыше 90 кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе Комитет лесного хозяйства Московской области

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Свыше 100 человек присоединились к акции «Чистый лес» в Подмосковье в августе. Субботники прошли в Дмитрове, Звенигороде, Луховицах и Подольске.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, за месяц лесничие и добровольцы убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины. Он добавил, что во время таких субботников леса также избавляют от сухостоя и валежника.

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Всего с начала проведения акции в лесах убрали 105 кубометров мусора. до конца октября планируют провести еще восемь таких акций.

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