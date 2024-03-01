01 марта 2024, 15:12
Свыше 90 дворов очистят от снега в Химках 1 марта
Коммунальные службы продолжают масштабную уборку от снега и наледи в Химках. Первого марта в порядок приведут более 90 дворов, включая парковочные карманы.
Работы проведут на улицах Панфилова, Строителей, Марии Рубцовой, Парковой, Озерной, Ивановской, Заречной, Соколовской и на Юбилейном проспекте. Всех жителей указанных адресов предупредили заранее, чтобы они убрали свои машины с парковок.
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На дорогах округа работают свыше 100 машин и 1000 дворников. Снег вывозят на специальные полигоны.
Жители Химок могут обратиться по вопросам уборки снега на горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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