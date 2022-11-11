Подмосковье 11 ноября 2022, 17:00 Свыше 90 домов капитально отремонтируют в Электростали до конца года

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Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в Подмосковье. По программе в этом году его проведут в 96 зданиях в Электростали. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

В ходе ремонта в Электростали обновят 12 крыш, 23 фасада, 70 инженерных систем и 27 лифтов. Работы уже завершили в 32 домах.

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Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что программа капремонта Подмосковья самая масштабная в стране. В нее вошли свыше 44 тысяч зданий, которые получат новый облик до 2049 года. С 2014 года работы уже провели в 15,8 тысячи домах.

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В этом году отремонтируют 3829 домов в Подмосковье, из них 2903 уже обновили. Было заменено 728 лифтов, обновлено 448 фасадов и 926 крыш.

Узнать, где еще проведут работы, можно на сайде Фонда капитального ремонта.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.