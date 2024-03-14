Подмосковье 14 марта 2024, 12:58 Свыше 90 детей приняли участие в музыкальном фестивале в Можайске Министерство образования МО

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Детско-юношеский музыкальный фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске. В нем приняли участие более 90 человек в возрасте от семи до 18 лет из Московской и Смоленской областей.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, организатором фестиваля стал педагог дополнительного образования, руководитель музыкальной студии «Крылья» Вячеслав Мироненков. Конкурс прошел в очном и заочном форматах.

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В состав жюри вошли заслуженный работник культуры России Виктор Трофимов, начальник военного учреждения культуры и искусства Елена Речиц и другие эксперты.

Участники соревновались в игре на фортепиано, струнных инструментах, синтезаторе, вокале и других номинациях.

В завершении фестиваля прошел гала-концерт, где объявили результаты и наградили победителей.

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