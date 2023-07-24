Подмосковье 24 июля 2023, 13:51 Свыше 90 аппаратов для диагностики и лечения зрения получили больницы Подмосковья с начала года ПС Сергиево-Посадской больницы

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Больницы Подмосковья продолжают оснащать новым оборудованием для диагностики и лечения зрения. Это автоматически рефрактометры и пневмотонометры, хирургические системы и другая техника. С начала года медучреждения получили 93 аппарата.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на оборудование было потрачено около 113 миллионов рублей. Его закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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«С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 миллионов рублей», — рассказала она.

Новую технику поставили в больницы Рузы, Сергиева Посада, Воскресенска, Мытищ и других округов. Как рассказала исполняющая обязанности заведующего офтальмологическим отделением больницы Сергеева Посада Анастасия Натарова, новая техника дает максимально четкое и цветное изображение всего пространства глазного дна.

«С помощью фундуса, как еще называют ретинальную камеру, мы можем оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать различные заболевания и патологии. Исследование позволяет избежать предварительного расширения зрачка, мы также можем накапливать снимки для корректировки лечения и отслеживать изменения в ходе терапии», — сказала Анастасия Натарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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