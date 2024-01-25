Подмосковье 25 января 2024, 14:47 Свыше 9 тысяч жителей Химок подключились к проекту «Активное долголетие» за 3 года

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Проекту «Активное долголетие» уже более трех лет. За это время состоялись спортивные мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, вокалу. Все активности в рамках проекта доступны для пенсионеров Химок совершенно бесплатно.

С начала года в Химках для участников клуба «Активное долголетие» провели более 20 различных мероприятий. Они состоялись в стенах спортивных, культурных и образовательных пространств. Накануне пенсионеров Химок обучили кататься на коньках на главной ледовой площадке округа «Театральном катке».

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«С каждым годом проект приобретает все большую популярность среди жителей пенсионного возраста. „Активное долголетие“ — это площадка для досуга, творчества и общения, которая позволяет пенсионерам находить новые увлечения, знакомиться и развиваться», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

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