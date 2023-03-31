Подмосковье 31 марта 2023, 11:56 Свыше 9 тысяч участников «Активного долголетия» в Подмосковье записались на психологические курсы О реализации проекта губернатора Московской области https://t.me/dolgoletieMO / Министерство социального развития Московской области

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Свыше девяти тысяч участников проекта «Активное долголетие» записались на психологические лектории в Подмосковье. Там пенсионерам помогают адаптироваться к возрастным изменениям и улучшить качество жизни.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, программа включает в себя работу над самим собой, разбор жизненных случаев, страхи и обиды, позитивное мышление и полезные привычки. Занятия проводят в группах и индивидуально.

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После посещения у участников повышается настроение, они находят новых друзей и налаживают общение с родственниками.

Узнать расписание занятий клуба можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости. Московская область оказалась на втором месте среди регионов после Чечни.

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