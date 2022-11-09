Свыше 9 тысяч предпринимателей Подмосковья приобрели российское ПО со скидкой | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 10:22 Свыше 9 тысяч предпринимателей Подмосковья приобрели российское ПО со скидкой

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Около 9,5 тысячи предпринимателей приобрели российское программное обеспечение со скидкой. Федеральная программа поддержки заработала осенью прошлого года, по ней владельцы бизнеса могут купить отечественное ПО в два раза дешевле, напомнили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что только с начала этого года предприниматели купили около 23 тысяч IT-продуктов российского производства. Их общая сумма превысила 70 миллионов рублей.

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«Это эффективная мера поддержки как IТ-отрасли, так и малого и среднего бизнеса. В рамках программы на льготных условиях можно выбрать любой из более чем 150 программных продуктов», — отметила она.

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Чтобы воспользоваться поддержкой, предприниматель должен быть в Едином реестре МСП и совершить покупку на портале.

Продукты позволяют решать разные задачи бизнеса — от управления производством до оптимизации логистики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.