Свыше 9 тысяч предпринимателей Подмосковья приобрели российское ПО со скидкой | 360°

09 ноября 2022, 10:22
Свыше 9 тысяч предпринимателей Подмосковья приобрели российское ПО со скидкой
Около 9,5 тысячи предпринимателей приобрели российское программное обеспечение со скидкой. Федеральная программа поддержки заработала осенью прошлого года, по ней владельцы бизнеса могут купить отечественное ПО в два раза дешевле, напомнили в Мингосуправления региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что только с начала этого года предприниматели купили около 23 тысяч IT-продуктов российского производства. Их общая сумма превысила 70 миллионов рублей.
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«Это эффективная мера поддержки как IТ-отрасли, так и малого и среднего бизнеса. В рамках программы на льготных условиях можно выбрать любой из более чем 150 программных продуктов», — отметила она.
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Чтобы воспользоваться поддержкой, предприниматель должен быть в Едином реестре МСП и совершить покупку на портале.
Продукты позволяют решать разные задачи бизнеса — от управления производством до оптимизации логистики.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.
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