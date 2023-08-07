Подмосковье 07 августа 2023, 10:00 Свыше 9 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Около девяти тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю. Больше всего работ провели в Балашихе, Серпухове и Мытищах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожные службы отремонтировали более 5,5 тысячи ям на муниципальной сети и свыше 3,4 тысячи — на региональной.

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Больше всего дефектов ликвидировали на муниципальных дорогах в Балашихе, Серпухове, Мытищи, Щелкове, Королеве и Люберцах. Еще более 600 — региональных объектах Зарайска, Луховиц, Коломны, Серебряных Прудов и Каширы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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