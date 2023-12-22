Подмосковье 22 декабря 2023, 15:34 Свыше 9 тысяч детей посетили новогоднюю елку в Балашихе Телеканал «360»

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Елка главы округа прошла в ледовом дворце в Балашихе. Гостями праздника стали более девяти тысяч первоклассников, детей военнослужащих и участников спецоперации.

Ребятам представили ледовое шоу по сказке Шарля Перро «Золушка». В конце представления на арену вышли Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгли огни на новогодней елке. После каждый ребенок на празднике получил подарки.

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Постановку подготовил продюсерский центр «Сказки на льду». Подобные мероприятия проходят в Балашихе каждый год. Ранее на арене показывали спектакли «Жар-птица» и «Отважная Герда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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