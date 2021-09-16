Свыше 9 млрд рублей инвестировали резиденты подмосковных ОЭЗ за первые 6 месяцев 2021 года

С начала года на площадки особых экономических зон Московской области было привлечено 14 новых резидентов. Суммарный объем планируемых инвестиций по этим проектам оценивается в 15,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Шесть компаний официально стали резидентами особых экономических зон Московской области. Свидетельства о статусе резидентов получили пять компаний, привлеченных в ОЭЗ «Дубна», еще одна компания стала первым резидентом ОЭЗ «Максимиха». Как уточнила министр, в планах новых резидентов создать около тысячи рабочих мест.

Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» планируют реализовать проекты в области фармацевтики, производства медоборудования и медтехники, производства электрооборудования, в сфере IT-технологий. Резидент ОЭЗ «Максимиха» реализует проект мультимодального центра, который будет оказывать услуги по логистике.

Екатерина Зиновьева отметила, что действующие резиденты ОЭЗ продолжили активно реализовывать свои проекты.

«За первые шесть месяцев 2021 года резиденты ОЭЗ инвестировали свыше 9 млрд рублей. В результате на территориях ОЭЗ Подмосковья за этот период было создано 445 рабочих мест», — сказала Зиновьева.