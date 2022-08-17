Свыше 89 тысяч билетов купили в Подмосковье по «Пушкинской карте»

«Пушкинская карта» продолжает пользоваться популярностью в Подмосковье. Ее имеют более 250 тысяч жителей региона. С ее помощью они совершили свыше 89 тысяч покупок билетов на мероприятия. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Глава комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что «Пушкинская карта» — это удачная инициатива, которая дает молодежи возможность посещать музеи, выставки и театры.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил распространить ее действие и на внутренний туризм. Это поможет привлечь молодых людей в заповедные места и создавать в них выставки и музеи.

Такая инициатива поспособствует развитию туризма, в том числе и в Московской области, а для молодежи станет отличным подспорьем в путешествиях.

Сейчас карту используют более 250 тысяч жителей Подмосковья. Они уже купили с ее помощью 32 тысячи билетов в театры, более 37 тысяч в кино и почти шесть тысяч в музеи. В программе участвуют 272 культурные организации, до конца года в нее вступят еще не менее 30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил об открытии в регионе новых школ и детских садов 1 сентября.