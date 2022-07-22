Свыше 860 человек нашли работу в ОЭЗ «Дубна» за год

Почти семь миллиардов рублей инвестировали резиденты особой экономической зоны «Дубна» в прошлом году. Компании продолжают свое развитие и создают новые рабочие места.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ «Дубна» деятельность ведут более 170 компаний. В прошлом году суммарный объем инвестиций резидентов в реализацию проектов составил 6,94 миллиарда рублей. На предприятиях ОЭЗ были трудоустроены 865 жителей Московской области Екатерина Зиновьева министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К концу года компания «Алтегра» планирует начать выпуск полной линейки антибиотиков для лечения различных бактериальных инфекций, онкологических и других заболеваний. Объем инвестиций составляет 365 миллионов рублей.

Компания «Биофармлаб» производит парфюмерно-косметическую продукцию и биологически активные добавки. Инвестор построил производственно-складские здания площадью более 4,7 тысячи квадратных метров, а общий объем вложений в бизнес превышает один миллиард рублей.

В числе наиболее активных инвесторов ОЭЗ «Дубна» — корпорация «Промтех», в состав которой входит несколько заводов. Здесь производят компоненты для авиационной, ракетно-космической, наземной и морской техники. Суммарный объем инвестиций в проекты корпорации составляет более 4,6 миллиарда рублей.

В 2022 году резиденты ОЭЗ «Дубна» продолжают активно развиваться. Только за первый квартал общий объем инвестиций составил 1,38 миллиарда рублей. На предприятиях создано порядка 170 рабочих мест для жителей Подмосковья.