Свыше 850 нарушений в содержании окон и дверей устранили в домах Луховиц | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 850 нарушений в содержании окон и дверей устранили в домах Луховиц

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Более 850 нарушений теплового контура устранили в домах Луховиц по поручению инспекторов. Это недочеты в содержании окон и дверей, сообщили в Госжилинспекции региона.

Как сообщили в ГЖИ, при подготовке к зиме важно полностью закрыть тепловой контур — уплотнить притворы окон и дверей, отремонтировать фурнитуру и запорные механизмы. Так, в домах заменили пружины, доводчики и другие механизмы.

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Ольга Федина отметила, что целостность теплового контура сильно влияет на энергопотерю, поэтому важно проводить такую работу во время подготовки к зиме.

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«Он должен быть закрыт, чтобы исключить теплопотери, разрушительное воздействие температурных перепадов и аномального обледенения. Поэтому любая прореха в конструктиве должна быть выявлена и устранена», — отметила глава ГЖИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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