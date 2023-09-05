Подмосковье 05 сентября 2023, 09:46 Свыше 850 дольщиков ЖК Vesna в Наро-Фоминске получили ключи от своих квартир ГК «Инград»

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В жилом квартале Vesna Наро-Фоминского городского округа завершилось заселение третьей очереди. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Девелопер проекта — ГК «Инград» — достроил и ввел в эксплуатацию все пять корпусов третьей очереди строительства. Это дома по 8-12 этажей. Общая площадь жилья составляет 42,4 тысячи квадратных метров. Семьям передано порядка 855 квартир.

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ЖК Vesna — это квартал комфорт-класса в Наро-Фоминском городском округе. Здесь открыты школа на 880 мест и два детских сада для 250 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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