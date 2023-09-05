05 сентября 2023, 09:46
Свыше 850 дольщиков ЖК Vesna в Наро-Фоминске получили ключи от своих квартир
В жилом квартале Vesna Наро-Фоминского городского округа завершилось заселение третьей очереди. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
Девелопер проекта — ГК «Инград» — достроил и ввел в эксплуатацию все пять корпусов третьей очереди строительства. Это дома по 8-12 этажей. Общая площадь жилья составляет 42,4 тысячи квадратных метров. Семьям передано порядка 855 квартир.
Реклама
ЖК Vesna — это квартал комфорт-класса в Наро-Фоминском городском округе. Здесь открыты школа на 880 мест и два детских сада для 250 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Реклама
Реклама