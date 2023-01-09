Подмосковье 09 января 2023, 13:41 Свыше 8,5 тысячи человек воспользовались поездами ЦППК в праздничные дни

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Свыше 8,5 тысячи пассажиров совершили поездки на поездах ЦППК с 31 декабря по 8 января. Это на 6,5% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными направлениями оказались Ярославское — 1,6 миллиона поездок, Казанское — 1,3 миллиона и Курское — миллион.

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Чаще всего поездами пользовались 31 декабря. Это 1,15 миллиона поездок — на 21,8% больше, чем годом ранее.

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График движения поездок ЦППК скорректировали накануне праздников. Также был продлен режим работы пригородного транспорта и добавлены рейсы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил открытие моста через Оку между Каширой и Ступино. По его словам, это одна из ключевых переправ региона.