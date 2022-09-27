Количество пользователей на портале госуслуг в Подмосковье выросло до 8,5 миллиона | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Количество пользователей на портале госуслуг в Подмосковье выросло до 8,5 миллиона

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Число пользователей регионального портала госуслуг Подмосковья превысило 8,5 миллиона. Для них доступно 254 услуги, напомнили в Мингосуправления области.

Глава министерства Надежда Куртяник сообщила, что пользователи портала могут получить разные услуги в зависимости от жизненной ситуации. Каждую неделю сервис оптимизируется и пополняется новыми функциями. Это позволяет жителям не тратить время на посещение ведомств.

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«А в августе впервые в России мы запустили услугу с использованием мобильной подписи „Госключа“, когда подписать договор можно онлайн в мобильном приложении», — рассказала она.

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В этом году на портал поступило свыше 4,3 миллиона обращений за услугами. Самыми популярными из них стали запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт, выписка из домовой книги, запись в школу, а также оформление выплаты на детей.

Чтобы стать пользователем региональных «Госуслуг», необходимо иметь учетную запись ЕСИА. На портале ежедневно регистрируются свыше 20 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшать условия труда.

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