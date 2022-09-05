Подмосковье 05 сентября 2022, 16:52 (обновлено: 05 сентября 2022, 18:08) Поделиться Telegram

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Viber Свыше 83 тысяч тонн сена заготовили в Подмосковье за неделю

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Аграрии Подмосковья заготовили 83,8 тысячи тонн сена для коров за неделю. План по подготовке корма выполнили на 58%. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Всего аграрии заготовили 17,1 центнера кормовых единиц. Как рассказал глава министерства Владислав Мурашов, это 722,8 тысячи тонн сенажа и 52,2 тысячи тонн силоса.

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В министерстве добавили, что заготовка началась в июне. За сезон планируют собрать 29,3 центнера корма.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей региона. Они заработают 7 сентября.

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