Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Подмосковье

05 сентября 2022, 16:52

(обновлено: 05 сентября 2022, 18:08)

Свыше 83 тысяч тонн сена заготовили в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

Аграрии Подмосковья заготовили 83,8 тысячи тонн сена для коров за неделю. План по подготовке корма выполнили на 58%.  Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Всего аграрии заготовили 17,1 центнера кормовых единиц. Как рассказал глава министерства Владислав Мурашов, это 722,8 тысячи тонн сенажа и 52,2 тысячи тонн силоса.

Реклама

В министерстве добавили, что заготовка началась в июне. За сезон планируют собрать 29,3 центнера корма.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей региона. Они заработают 7 сентября.

Сельское хозяйство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама