Подмосковье 09 января 2024, 15:42 Свыше 800 зрителей посетили спектакли уличных театров в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Более 800 зрителей посетили постановки приглашенных артистов в Солнечногорске. Во время новогодних праздников перед жителями и гостями выступили уличные театры «Хэппи пипл» и «Черный квадрат».

Мероприятия губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» прошли в Солнечногорске со 2 по 7 января. Свои постановки представили уличные театры «Хэппи пипл» и «Черный квадрат».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Артисты продемонстрировали зрителям мастерство жонглирования и фокусы. Необычные представления прошли в каждом территориальном управлении округа.

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