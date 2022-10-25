Подмосковный чат-бот по работе такси дал свыше 800 рекомендаций с момента запуска | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 15:00 Подмосковный чат-бот по работе такси дал свыше 800 рекомендаций с момента запуска

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Чат-бот Минтранса Подмосковья Анна дал свыше 800 консультаций по вопросам работы такси. Лично пообщались с сотрудниками ведомства 183 человека, сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, онлайн-консультации помогли сократить однотипные сообщения на 37%. Замглавы ведомства Евгений Аптекин отметил, что самыми популярными вопросами остались получение разрешения на такси и правила оформления документов. Это около 40% обращений. Еще около 35% пользователей хотели получить консультацию об аннулировании разрешений.

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«Всего с 1 июля за услугами чат-бота Анны обратились более 800 человек, а за онлайн-консультацией — 183 человека. Пользователи оценили качество работы Анны в 4,9 балла из пяти», — сообщил он.

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Умный помощник по вопросам такси работает в Подмосковье уже четыре месяца. Регион стал первым в стране, где запустили такой сервис. Он доступен по ссылке.

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