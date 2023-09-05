05 сентября 2023, 14:05
Свыше 800 вещей забыли в автобусах «Мострансавто» с начала года
Жители и гости Московской области оставили в автобусах и зданиях автостанций 830 вещей, начиная с января. Чаще всего забывали пластиковые карты, но есть и необычные находки.
В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в августе в автобусах забывали головные уборы и солнцезащитные очки, а также ласты, палатку и сумку с кабачками.
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Искать утраченное можно на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Для этого понадобится указать дату и время пропажи и маршрут, а также кратко описать потерянный предмет. Вещи хранятся до востребования в течение полугода, а затем утилизируются.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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