Подмосковье 05 сентября 2023, 14:05 Свыше 800 вещей забыли в автобусах «Мострансавто» с начала года АО "Мострансавто"

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Жители и гости Московской области оставили в автобусах и зданиях автостанций 830 вещей, начиная с января. Чаще всего забывали пластиковые карты, но есть и необычные находки.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в августе в автобусах забывали головные уборы и солнцезащитные очки, а также ласты, палатку и сумку с кабачками.

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Искать утраченное можно на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Для этого понадобится указать дату и время пропажи и маршрут, а также кратко описать потерянный предмет. Вещи хранятся до востребования в течение полугода, а затем утилизируются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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