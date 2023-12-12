Подмосковье 12 декабря 2023, 16:33 Свыше 800 участников подмосковного «Активного долголетия» посетили выставку «Россия» Министерство социального развития Подмосковья

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Более 800 участников подмосковного движения «Активного долголетия» посетили выставку-форум «Россия». Она расположена на ВДНХ в Москве.

«Зимой участники проекта „Активное долголетие“ не сидят дома, а очень насыщенно проводят свой досуг на разных площадках Подмосковья — будь то сами клубы, занятия на свежем воздухе или же экскурсии», — заявила министр социального развития региона Болатаева Людмила.

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В холодное время года участники «Активное долголетие» присоединяются к новогодним экскурсиях. В этом году для них подготовили 85 маршрутов по таким городам, как Дмитров, Сергиев Посад, Мытищи, Коломна.

Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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