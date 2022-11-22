Подмосковье 22 ноября 2022, 17:53 Свыше 800 тысяч заявок на запись в кружки и секции Подмосковья подали онлайн с начала года

Читать 360tv в

Жители Подмосковья подали онлайн более 800 тысяч заявлений на запись детей в кружки и секции с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Каклюгина уточнила, что более 450 тысяч заявлений родители подали с начала учебного года. Подать одну заявку теперь можно для записи сразу в несколько кружков.

Реклама

«Основной прием заявлений уже завершился — ребята активно посещают кружки и секции. Вместе с тем на протяжении всего года можно найти дополнительные занятия и записаться туда, подав лишь одно заявление», — добавила Ирина Каклюгина.

Реклама

Чаще всего детей отдают в спортивные и инженерно-технические кружки и секции, отметила вице-губернатор.

Жителям Подмосковья напомнили, что выбрать кружок можно на сайте, а записаться через региональный портал госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».