22 ноября 2022, 17:53
Свыше 800 тысяч заявок на запись в кружки и секции Подмосковья подали онлайн с начала года
Жители Подмосковья подали онлайн более 800 тысяч заявлений на запись детей в кружки и секции с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Каклюгина уточнила, что более 450 тысяч заявлений родители подали с начала учебного года. Подать одну заявку теперь можно для записи сразу в несколько кружков.
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«Основной прием заявлений уже завершился — ребята активно посещают кружки и секции. Вместе с тем на протяжении всего года можно найти дополнительные занятия и записаться туда, подав лишь одно заявление», — добавила Ирина Каклюгина.
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Чаще всего детей отдают в спортивные и инженерно-технические кружки и секции, отметила вице-губернатор.
Жителям Подмосковья напомнили, что выбрать кружок можно на сайте, а записаться через региональный портал госуслуг.
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Дети
Минобразования Подмосковья
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