Свыше 800 тысяч тонн отходов отсортировали в Подмосковье за три года | 360°

20 октября 2022, 13:38
Свыше 800 тысяч тонн отходов отсортировали в Подмосковье за три года
Комплекс по переработке отходов «РТ-Инвест» подвел итоги работы за три года. За это время на нем отсортировали 860 тысяч тонн вторсырья.
Благодаря работе комплекса в регионе удалось сохранить от захоронения площадь, равную 50 футбольным полям. Комплекс «Юг» перерабатывает отходы из Домодедова, Ленинского округа, Лыткарина, Дзержинского и Котельников. Благодаря увеличению мощности удалось закрыть старый полигон Воловичи.
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За последний год комплекс отобрал свыше десяти тысяч тонн полимеров, семь тысяч тонн стекла, свыше трех тысяч тонн картона и более двух тысяч тонн черного металла. Органические отходы перерабатывают и компостируют, а крупные измельчают и используют для благоустройства.
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Открытие комплекса позволило создать в Коломне 450 рабочих мест. Еще 715 откроются после появления второй очереди. Она также позволит увеличить чисто обрабатываемых отходов на 600 тысяч тонн в год.
«РТ-Инвест» ставит целью прийти к нулевому захоронению мусора в Подмосковье. Этого помогут добиться раздельный сбор, переработка и компостирование органики.
Экология
Мусор
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