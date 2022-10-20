Свыше 800 тысяч тонн отходов отсортировали в Подмосковье за три года | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 13:38 Свыше 800 тысяч тонн отходов отсортировали в Подмосковье за три года

Читать 360tv в

Комплекс по переработке отходов «РТ-Инвест» подвел итоги работы за три года. За это время на нем отсортировали 860 тысяч тонн вторсырья.

Благодаря работе комплекса в регионе удалось сохранить от захоронения площадь, равную 50 футбольным полям. Комплекс «Юг» перерабатывает отходы из Домодедова, Ленинского округа, Лыткарина, Дзержинского и Котельников. Благодаря увеличению мощности удалось закрыть старый полигон Воловичи.

Реклама

За последний год комплекс отобрал свыше десяти тысяч тонн полимеров, семь тысяч тонн стекла, свыше трех тысяч тонн картона и более двух тысяч тонн черного металла. Органические отходы перерабатывают и компостируют, а крупные измельчают и используют для благоустройства.

Реклама

Открытие комплекса позволило создать в Коломне 450 рабочих мест. Еще 715 откроются после появления второй очереди. Она также позволит увеличить чисто обрабатываемых отходов на 600 тысяч тонн в год.

«РТ-Инвест» ставит целью прийти к нулевому захоронению мусора в Подмосковье. Этого помогут добиться раздельный сбор, переработка и компостирование органики.