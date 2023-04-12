Подмосковье 12 апреля 2023, 16:30 Свыше 800 школьников и волонтеров в Электростали воссоздали на флешмобе «живой» портрет Юрия Гагарина

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Школьники и волонтеры стали частью масштабного портрета Юрия Гагарина в Электростали. Встав каждый на свое место, ребята выложили изображение знаменитого космонавта, которое хорошо видно с высоты.

Патриотический флешмоб ко Дню космонавтики уже не первый год практикуют в Электростали. В прошлый раз 380 молодых людей выстроились в знаменитую фразу Гагарина «Поехали!», сейчас в центре внимания оказался сам Юрий Алексеевич.

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«На этот раз электростальцы провели еще более крутой флешмоб, в нем уже участвовали 850 ребят. Приятно, что инициатором акции стала сама молодежь», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками флешмоба стали представители «Движения Первых». Это старшеклассники и волонтеры из местного Молодежного центра. За основу композиции взяли одну из самых известных фотографий первого космонавта.

«День космонавтики здорово сплачивает! Великие люди открыли нам путь в космос, благодаря им мы стали первыми», — отметила участница флешмоба Светлана Суставова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем космонавтики Бориса Валентиновича Волынова — единственного из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, куда входили Гагарин, Титов, Леонов. Герой СССР живет в Звездном Городке.