Свыше 800 рабочих мест появится в Подольске благодаря строительству складов

Новое складское помещение построят вблизи села Сынково в городском округе Подольск. Жители Подмосковья получат не менее 800 рабочих мест.

Как сообщила исполняющая обязанности председателя Центра содействия строительству в Подмосковье Вера Пожидаева, там появится 853 рабочих места.

Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на строительство Вера Пожидаева.

По ее словам, новые помещения войдут в состав складского комплекса «Ориентир Юг». Проект сопровождает менеджер Центра содействия строительству.

На складах будут хранить продукты и непродовольственные товары. Там же построят офисы. Новые помещения откроют в 2023 году.

Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.