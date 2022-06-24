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    24 июня 2022, 15:31

    Свыше 800 рабочих мест появится в Подольске благодаря строительству складов

    Анастасия Аброськина

    Новое складское помещение построят вблизи села Сынково в городском округе Подольск. Жители Подмосковья получат не менее 800 рабочих мест.

    Свыше 800 рабочих мест появится в Подольске благодаря строительству складов | Изображение 1

    Как сообщила исполняющая обязанности председателя Центра содействия строительству в Подмосковье Вера Пожидаева, там появится 853 рабочих места.

    Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на строительство

    Вера Пожидаева.

    По ее словам, новые помещения войдут в состав складского комплекса «Ориентир Юг». Проект сопровождает менеджер Центра содействия строительству.

    На складах будут хранить продукты и непродовольственные товары. Там же построят офисы. Новые помещения откроют в 2023 году.

    Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.