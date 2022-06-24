Свыше 800 рабочих мест появится в Подольске благодаря строительству складов
Новое складское помещение построят вблизи села Сынково в городском округе Подольск. Жители Подмосковья получат не менее 800 рабочих мест.
Как сообщила исполняющая обязанности председателя Центра содействия строительству в Подмосковье Вера Пожидаева, там появится 853 рабочих места.
Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на строительство
Вера Пожидаева.
По ее словам, новые помещения войдут в состав складского комплекса «Ориентир Юг». Проект сопровождает менеджер Центра содействия строительству.
На складах будут хранить продукты и непродовольственные товары. Там же построят офисы. Новые помещения откроют в 2023 году.
Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.