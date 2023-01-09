Подмосковье 09 января 2023, 12:24 Свыше 800 предпринимателей Подмосковья получили поддержку с экспортом в 2022 году

Читать 360tv в

Почти 900 предпринимателей Подмосковья получили экспортную поддержку за 11 месяцев 2022 года. Это 878 субъектов малого и среднего бизнеса — на 53% больше, чем в 2021 году, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Предприниматели Подмосковья, развивающие экспортную работу, все чаще прибегают к услугам специалистов Фонда, которые готовы оказать бизнесу разностороннюю поддержку: от оформления необходимой документации и переводов до подбора контрагентов и участия в международных выставках», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Реклама

Самыми популярными услугами стала помощи в участии компаний в международных выставках и подбор иностранных контрагентов и партнеров. Кроме того, новые компании могут пройти обучение программы «Экспортный форсаж».

Реклама

В прошлом году на международных выставках представили свою продукцию свыще 300 компаний Подмосковья. Так, на крупнейшем мероприятии Вьетнама Vietnam Foodexpo 2022 производитель из Коломны представил мед, чай и кондитерские изделия, компания из Лыткарина — каши быстрого приготовления, а предприниматель из Электростали — изделия из полиэтилена.

Фонд смог расширить число оказанных услуг благодаря цифровизации. Так, почти 40% из них предприниматели могут получить в электронном виде.

Росту числа оказанных услуг способствует и цифровизация инструментария подмосковного Фонда. Теперь почти 40% его услуг компании могут оформить в электронном формате, что позволяет значительно сократить сроки получения поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работающей экономики в условиях санкций. По его словам, в этом направлении особенно важна эффективность и использование новых технологий.