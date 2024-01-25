25 января 2024, 12:24
Свыше 800 объектов культурного наследия в Подмосковье получили утвержденные границы в 2023 году
Свыше 500 распоряжений об утверждении границ объектов культурного наследия утвердили в Подмосковье в 2023 году. Их получили более 800 построек.
Главное управление культурного наследия Подмосковья приняло 502 распоряжения от утверждении границ территорий и режимов использования объектов культурного наследия. Это коснулось 881 постройки, из которых 171 имеет федеральную и 628 — региональную значимость. Охранный статус получили 50 памятников.
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Утверждение границ и зон охраны позволяет сохранить объекты в их исторической среде.
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Памятники
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