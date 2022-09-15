Свыше 800 млн рублей выделили на программу капремонта общего имущества МКД в Королеве в 2022 году | 360°

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Свыше 800 млн рублей выделили на программу капремонта общего имущества МКД в Королеве в 2022 году

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МинЖКХ отремонтирует 100 многоквартирных домов в Королеве в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На эти цели выделено 812 миллионов рублей.

В ходе работ планируется отремонтировать кровли в пяти многоквартирных домах, фасады в 12 МКД, инженерные системы в 77 домах, заменить 17 лифтов в восьми МКД. Работы уже завершили в 37 МКД.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,5 тысячи домов», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Он уточнил, что в 2022 году в Подмосковье запланировано отремонтировать 3849 многоквартирных домов. Уже завершен капитальный ремонт 2306 МКД.

Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина доложила губернатору Андрею Воробьеву, что жилые дома будут готовы к запуску отопления к 15 сентября.

Королев

Ремонтные работы

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