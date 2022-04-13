Свыше 800 летних кафе откроют в Подмосковье весной

Сезон работы летних кафе начался 1 апреля в Подмосковье. Они будут принимать гостей до ноября. При благоприятной погоде весной откроют около 850 таких заведений.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Каждый год количество предприятий питания растет — это создает здоровую конкуренцию между предприятиями Георгий Филимонов.

Он добавил, что все это дает посетителям широкий выбор и возможность пробовать разные кухни, а также открывать для себя уютные интерьеры.

В прошлом сезоне в Московской области работало 809 летних кафе. Больше всего таких точек открыли в Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Серпухове, Химках и Мытищах.