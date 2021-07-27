Свыше 800 летних кафе и веранд открыли в Московской области с начала сезона

В Подмосковье с приходом теплой погоды открыли более 800 летних кафе и веранд. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В летнем сезоне в Подмосковье действуют 809 разнообразных точек общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе. Это и террасы при стационарных объектах, шатры, зонтики, и самостоятельные, отдельно стоящие сезонные кафе», — пояснил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что летние кафе очень популярны среди жителей и гостей Московской области. Новые веранды открываются постоянно. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения, в Подмосковье открыли 580 летних кафе.

«Только в Одинцовском городском округе в этом году порядка 70 предприятий общественного питания открыли точки на свежем воздухе», — уточнил Воскресенский.

Он отметил, что больше всего летних кафе работают в Сергиевом Посаде, Серпухове, Подольске, Химках и Балашихе.

Для всех заведений действуют правила, которые обязательно соблюдать.

«Размещение сезонных кафе началось в регионе 1 апреля. Они будут работать вплоть до 15 ноября», — заключил Сергей Воскресенский.