Подмосковье 25 декабря 2023, 18:49 Свыше 800 крыш отремонтировали в Подмосковье за год МинЖКХ Подмосковья

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Работы по капитальному ремонту кровель продолжаются в Подмосковье. В этом году Фонд капремонта привел в порядок 820 крыш.

«В планах следующего года отремонтировать более 1,5 тысячи кровель в многоквартирных домах Московской области. В регионе программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется с 2014 года, за весь период отремонтировано более 9,5 тысячи крыш», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Отмечается, что на выполненные работы действует гарантийный срок пять лет. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.

Ознакомиться с адресным перечнем программы капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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