Подмосковье 06 февраля 2024, 10:30 Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Красногорске Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Свыше 800 молодых спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Турнир прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали воспитанники спортшкол от восьми до 14 лет из Красногорска, Дубны, Одинцова, Химок и других округов региона. Они состязались на дистанциях от 700 метров до трех километров.

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Узнать результаты заездов можно по ссылке.

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