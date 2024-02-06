06 февраля 2024, 10:30
Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Красногорске
Свыше 800 молодых спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Турнир прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали воспитанники спортшкол от восьми до 14 лет из Красногорска, Дубны, Одинцова, Химок и других округов региона. Они состязались на дистанциях от 700 метров до трех километров.
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Узнать результаты заездов можно по ссылке.
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Спортсмены
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