Подмосковье 06 февраля 2024, 17:29 Свыше 800 человек посетили соревнования по лыжным гонкам в Ленинском округе Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Свыше 300 спортсменов приняли участие в ежегодных соревнованиях по лыжным гонкам «Горкинская лыжня». Они прошли в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Поддержать участников пришли более 500 болельщиков.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, почетным гостем на соревнованиях стала известная российская лыжница, бронзовый призер Олимпийский игр Наталья Коростелева. Она провела автограф-сессию и поучаствовала в церемонии награждения.

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Для участников подготовили дистанции от 500 метров до трех километров. Для них организовали зоны отдыха с горячим чаем и кашей.

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