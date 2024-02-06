06 февраля 2024, 17:29
Свыше 800 человек посетили соревнования по лыжным гонкам в Ленинском округе
Свыше 300 спортсменов приняли участие в ежегодных соревнованиях по лыжным гонкам «Горкинская лыжня». Они прошли в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Поддержать участников пришли более 500 болельщиков.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, почетным гостем на соревнованиях стала известная российская лыжница, бронзовый призер Олимпийский игр Наталья Коростелева. Она провела автограф-сессию и поучаствовала в церемонии награждения.«„Горкинская лыжня» не только служит популяризации здорового образа жизни, но и позволяет увидеть музей как территорию дружественную спорту, замечательно подходящую для активного семейного отдыха», — сказала она.
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Для участников подготовили дистанции от 500 метров до трех километров. Для них организовали зоны отдыха с горячим чаем и кашей.
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Спортсмены
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