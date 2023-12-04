04 декабря 2023, 11:01
Свыше 800 человек и 220 машин вывели на уборку в парках Подмосковья после снегопада
Снегопад накрыл Подмосковье в воскресенье. Для устранения его последствий в парках задействовали 812 человек и 226 машин. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тысяч квадратных метров территории», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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В первую очередь очищали центральные аллеи, затем — второстепенные дорожки и детские площадки. Для безопасности отдыхающих все территории обработали противогололедными материалами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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