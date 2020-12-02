Свыше 800 автобусов задействовали для перевозки врачей в Подмосковье

«Помощь от перевозчиков общественного транспорта Московской области началась в середине апреля и продолжается до сих пор. За семь с половиной месяцев было перевезено более 233 тысяч медиков и свыше 17,2 тысячи пациентов. За последнюю неделю спрос на транспортные средства возрос — перевозчики предоставили уже 830 автобусов для помощи врачам», — сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Автобусы ежедневно перевозят порядка 1,7 тысячи врачей, уточнила замминистра. Перевозка организована к 77 больницам региона. Автобусы работают в 52 городских округах, в том числе в Люберцах, Мытищах, Одинцове, Наро-Фоминске, Балашихе, Раменском, Подольске, Королеве, Домодедове и Ленинском.

Транспортные средства предоставили перевозчики «Мострансавто» и ГК «Ранд Транс», на них есть наклейки «Мы помогаем врачам», чтобы автомобилисты во дворе не преграждали выезд.

В автобусах между кабиной водителя и салоном установлены специальные перегородки, водители обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками. Салоны дезинфицируют до и после рейсов, а водители проходят ежедневное медобследование.