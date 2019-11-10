Свыше 80% жителей поддержали строительство дублера Щелковского шоссе

В восьми городах Подмосковья прошли общественные слушания по вопросу загруженности Щелковского шоссе. За строительство дублера высказались больше 80% жителей.

В наши дни нарушить скоростной режим на Щелковском шоссе в часы пик невозможно при всем желании — стоит мертво. 20 километров от МКАДа до Звездного Городка космонавты едут порой больше двух часов. К слову, это как 6 раз до орбиты и обратно. Получается, без дублера никак.

Источник фото: телеканал «360»

И так считают 80% жителей не только Звездного Городка, но и всей восточной части Подмосковья. Но не все так просто.

Источник фото: телеканал «360»

Камнем претковения в прямом и переносном смысле стал Лосиный остров. Экоактивисты против строительства дороги, потому что она затрагивает земли природного заповедника. Якобы дублер ухудшит экологию. Но если разобраться, у парка отнимут придорожную территорию, а взамен предлагают передать другие земли.

Источник фото: телеканал «360»

«Впоследствии земли парка пополнятся землями из соседних лесных хозяйств, то есть это и военного фонда земли», — сказала член Общественной палаты Московской области Марина Семенова.

Источник фото: телеканал «360»

Но сдаваться без боя защитники сохатых не собираются. У них свой взгляд на решение проблемы.

«Либо рассмотреть проект возможного тоннеля, либо строительство развязки как 2-го этажа, но ни в коем случае не изъятие земель особо охраняемой территории «Лосиный остров», — сказала председатель «Регионального центра общественного контроля Московской области» Наталья Галл.

Источник фото: телеканал «360»

С первого взгляда, такой вариант кажется оптимальным. Поддержали идею и в Ивантевке. Один из жителей предложил даже конкретный план реконструкции.

Источник фото: телеканал «360»

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Не учитывается при таком варианте только один момент: как будут добираться люди в ту же Ивантеевку, когда Щелковское шоссе закроют на реконструкцию? Или его перекроют частично? Тогда и без того огромные пробки вырастут в разы, а сам ремонт затянется на долгие годы.

«При реконструкции существующей дороги существенного ухудшается транспортная ситуация всегда. То есть сейчас там по две полосы, останется по полторы, это будет коллапс транспортный на эти самые несколько лет. Плюс безопасность дорожного движения в процессе стройки довольно трудно обеспечить», — отметил член общественного совета при министерстве транспорта Московской области Андрей Мухортиков.

Источник фото: телеканал «360»

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К тому же застройка вдоль Щелковского шоссе очень плотная. И чтобы его расширить, придется сносить огромное количество домов. Опять же это время и огромные средства.

Логично, что люди высказываются резко против. Дублер же планируется провести от МКАДа до пересечения с Фряновским шоссе. Сначала он пойдет севернее Щелчка, затем в районе деревни Медвежьи озера уйдет южнее и потом снова на север в обход Щелкова. Это предварительный план. Он еще будет корректироваться с учетом пожеланий жителей.

Источник фото: телеканал «360»

Так, например, в Черноголовке говорили не столько о необходимости самого дублера — этот вопрос даже не ставился под сомнение — сколько о конкретном его расположении.

В каждом городе по итогам совещания составлен список предложений. Все они будут систематизированы и направлены губернатору. После этого — могут войти в итоговый вариант плана. Проектные работы начнутся в самое ближайшее время.