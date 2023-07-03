Подмосковье 03 июля 2023, 11:59 Свыше 80 земельных участков газифицировали в Лобне по президентской программе с начала года

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Еще 81 земельный участок газифицировали в Лобне с начала года. По президентской программе «Социальная газификация» до конца года также подключат к голубому топливу 56 участков.

На первом этапе программы «Социальная газификация» построили 3,8 тысячи метров газопровода. К концу года проложат еще 3,1 тысячи метров коммуникаций. По поручению президента России Владимира Путина программа газификации стала бессрочной. Чтобы присоединиться, необходимо провести контурное заземление, устройство вентиляционных каналов и дымоходов.

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Подробности можно узнать в «Мособлгазе» по адресу: Лобня, улица Вокзальная, дом № 3а. Офис работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу — с 08:00 до 15:45. Перерыв — с 12:00 до 12:45. Контактный телефон: 8 (800-20) 0-24-09. Подать заявку можно через личный кабинет на сайте «Мособлгаза».

Напомним, что подключенные к голубому топливу домовладения должны заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

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