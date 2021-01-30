Свыше 80 тысяч жителей Подмосковья уже привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в Московской области прошли уже более 80 тысяч жителей. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для записи на вакцинацию можно воспользоваться порталом Госуслуг. Электронной записью на прививку от коронавируса воспользовались уже 30 тысяч человек.

«Зайдите на портал, введите номер полиса ОМС и дату рождения. Потом нужно выбрать удобные для вас дату и время, оставить адрес электронной почты и подтвердить прием», — написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что записаться на прививку также можно в МФЦ или позвонив по телефону горячей линии 122.

Власти Подольска ранее призвали жителей не откладывать вакцинацию и как можно скорее сделать прививку от коронавируса. В администрации городского округа отметили, что несмотря на небольшой спад заболеваемости, в марте возможна третья волна COVID-19, поэтому гражданам рекомендовали обезопасить себя и своих близких.

Семейный психолог Сергей Ланг ранее рассказал, что избавиться от страха перед уколом.