Подмосковье 06 апреля 2023, 16:55 Свыше 80 тысяч заявок жителей Подмосковья на портале «Добродел» решили с начала года Мобильное приложение "Добродел"

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Жители Подмосковья оставили свыше 88,9 тысячи обращений на портале «Добродел» с начала года. Большинство из них касались уборки снега и наледи, а также содержания контейнерных площадок.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, «Добродел» помогает органам власти взаимодействовать с жителями и решать их проблемы без заполнения бумаг.

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По словам главы ведомства Светланы Аиповой, с начала года было решено свыше 80 тысяч вопросов.

«К частым замечаниям также относятся неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия тротуаров и внутридворовых проездов, неисправность фонарей наружного освещения, дефекты на детских площадках», — отметила она.

Большинство сообщений за это время было получено из Балашихи, Одинцова и Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.

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