Подмосковье 06 июня 2023, 14:10 Свыше 80 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по русскому языку в Подмосковье

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Более 80 тысяч девятиклассников написали ОГЭ по русскому языку в Подмосковье 6 июня. На написание экзамена отводилось три часа 55 минут.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в аттестации участвовали 83,9 тысячи человек. За ходом экзамена следили 1357 общественных наблюдателей. Для сдачи ОГЭ подготовили 636 пунктов.

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«Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня. А школьники, по уважительной причине пропустившие аттестацию, смогут сдать ОГЭ в резервный день –26 июня», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в сезон ЕГЭ и пожелал им успехов.

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