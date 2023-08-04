Подмосковье 04 августа 2023, 14:00 Свыше 80 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья с июня Министерство социального развития Московской области

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В детских лагерях Подмосковья побывали более 80 тысяч ребят с начала лета. На сменах еще находятся 20 тысяч человек.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, для детей организовали 105 загородных и шесть палаточных лагерей. Там проводят творческие кружки, спортивные мероприятия, занятия робототехникой, викторины и конкурсы.

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Найти подходящий лагерь для отдыха ребенка жители Подмосковья могут на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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