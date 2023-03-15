Подмосковье 15 марта 2023, 17:53 Свыше 80 соглашений на подготовку специалистов для импортозамещения заключили в Подмосковье Мининвест МО

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В Московской области реализуют проект «Кадры для импортозамещения». На данный момент соглашения заключили уже 85 компаний.

«В рамках соглашений образовательные учреждения Подмосковья подготовят для инвесторов необходимых специалистов. Среди компаний-участников — „Мобитрак“, „Аравия“, мясоперерабатывающий завод „Мясницкий ряд“, „Коттон Клаб“, Коломенский завод», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В рамках соглашения Гидрометеорологический техникум подготовит лаборантов по контролю качества и техников-экологов для производителя товаров личной гигиены из Балашихи. Кроме того, производитель косметики из Протвина заключил соглашение с Губернским колледжем, который подготовит наладчиков, сварщиков и электриков.

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Отмечается, что инвесторы и образовательные учреждения Подмосковья могут выбрать для себя наиболее оптимальный вариант сотрудничества. Например, исходя из целей инвестора, может быть разработана учебная программа. Предприятие также может участвовать в процессе обучения в рамках наставнических программ и предоставить возможность студентам пройти практику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года в Московской области реализуют 130 проектов импортозамещения.

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