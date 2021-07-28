Свыше 80 сельскохозяйственных ярмарок провели в Подмосковье с июня

С начала лета в Московской области успели провести более 80 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

С июня в подмосковных округах провели 80 ярмарок. Более 80% продаваемой продукции — сельскохозяйственные товары, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На территории Московской области сельскохозяйственные ярмарки начали работать в этом году с 1 июня. За два летних месяца с учетом сезонности созревания овощей и фруктов организовано и проведено более 80 сельскохозяйственных ярмарок. Всего предоставлено 325 торговых мест», — уточнил Воскресенский.

Министр добавил, что за июнь в регионе провели 39 ярмарок. Среди них были сезонные и ярмарки выходного дня. А в июле жители Московской области смогли купить сельскохозяйственные товары на 42 рынках.

Только за последние выходные в Московской области организовали девять ярмарок в семи городских округах.

«Столько же планируется провести и в предстоящие выходные. Особым спросом пользуются у покупателей свежие огурцы, молодой картофель и ягоды», — рассказал Воскресенский.

В ярмарках участвуют фермеры и подмосковные предприятия из Истры, Люберец, Егорьевска, Зарайска, Серпухова, Каширы, а также Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Ленинского и других городских округов Подмосковья.