Свыше 80 самостроев снесли в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 80 самостроев снесли в Подмосковье с начала года

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Главгосстройнадзор Подмосковья подвел итоги работы за девять месяцев. Как сообщили в ведомстве, с начала года в регионе снесли 82 самостроя и еще 380 привели в порядок.

Глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян напомнил, что на контроле ведомства находится свыше 1,5 тысячи самовольных построек.

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«За девять месяцев этого года выявили 756 незаконных строек. С начала года уже было снесено 82 самостроя, 380 приведено в соответствие, в налоговый оборот области привлечено более 158 миллионов рублей», — рассказал он.

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Узнать о самостроях региона можно через приложение «Подмосковные стройки». С его помощью можно узнать о любом объекте в радиусе 1,5 километра. В том числе когда и как его ликвидируют.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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