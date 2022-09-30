Свыше 80 ретромашин покажут на выставке в паровозном депо «Подмосковная» | 360°

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Свыше 80 ретромашин покажут на выставке в паровозном депо «Подмосковная»

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Выставка железнодорожной и автомобильной техники 50-х годов прошлого века откроется 2 октября на территории паровозного депо «Подмосковная». Это совместное мероприятие МЖД и «Автоклуб Волга М-21».

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Более 80 ретроавтомобилей отечественного производства различного назначения разместятся на территории исторической станции «Подмосковная». Несколько машин специально припаркуются рядом с электропоездом серии СР-3 (эксплуатировалась с 50-х годов прошлого века), паровозами серий СУ210-43, СУ213-58 и знаменитым П-36, который еще именуют «генералом» за полосы, похожие на лампасы. Посетители выставки смогут оценить внешний вид, технические качества и историческое назначение техники, а также посетить паровозное депо и другие объекты станции. Для гостей проведут викторину.

В конце мероприятия ретроавтомобили выстроятся в колонну и отправятся в автопробег. Начало мероприятия в 10:00 по адресу: г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обо всех выставках, концертах, праздниках и фестивалях региона можно узнавать на сайте welcome.mosreg.ru.

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