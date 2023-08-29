Подмосковье 29 августа 2023, 11:09 Свыше 80 рабочих мест появится на заводе биоразлагаемой посуды в Кашире Unsplash

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Завод биоразлагаемых одноразовых изделий построят в Подмосковье. Здесь будут выпускать посуду и упаковку из целлюлозных материалов. Соглашение о создании предприятия заключили руководство особой экономической зоны «Кашира» и компания «ГрейтБилд».

Планируется, что ежегодно завод будет выпускать около 128 миллионов штук биоразлагаемой продукции. Это будет первое в России крупное промышленное производство из биополимеров. Такие технологии не наносят ущерба окружающей среде.

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«В создание нового предприятия инвестируют 1,45 миллиарда рублей, создав на производстве более 80 новых рабочих мест. В рамках проекта построят необходимые производственные и технологические объекты и оснастят их оборудованием», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Статус резидента ОЭЗ дает инвестору право на предоставление налоговых льгот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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