Подмосковье 14 марта 2023, 00:28 Свыше 80% подтоплений устранили в Подмосковье за выходные

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За минувшие выходные в городских округах Подмосковья за чистотой территорий следили свыше 14 тысяч специалистов комплексной уборки и 1274 машин. Службы 38 городских округов за два дня полностью устранили подтопления.

«Из 427 выявленных проблемных адресов Московской области коллеги отработали 85%, используя методы водоотвода и механизированной откачки», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Министр также добавила, что основной проблемой округов после зимы является оледенение ливневой канализации. На этом фоне инспекторы ГУСТ поручили управляющим компаниям в ближайшее время очистить водоприемные решетки ото льда.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области продолжают преображать общественные пространства. По его словам, от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Подмосковье.

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