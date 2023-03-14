14 марта 2023, 00:28
Свыше 80% подтоплений устранили в Подмосковье за выходные
За минувшие выходные в городских округах Подмосковья за чистотой территорий следили свыше 14 тысяч специалистов комплексной уборки и 1274 машин. Службы 38 городских округов за два дня полностью устранили подтопления.
«Из 427 выявленных проблемных адресов Московской области коллеги отработали 85%, используя методы водоотвода и механизированной откачки», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Министр также добавила, что основной проблемой округов после зимы является оледенение ливневой канализации. На этом фоне инспекторы ГУСТ поручили управляющим компаниям в ближайшее время очистить водоприемные решетки ото льда.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области продолжают преображать общественные пространства. По его словам, от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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