Свыше 80 пешеходных дорожек благоустроили в Балашихе с начала года | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:53 Свыше 80 пешеходных дорожек благоустроили в Балашихе с начала года

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В Балашихе обустроили 86 пешеходных дорожек в этом году. Их протяженность составила восемь километров, рассказал начальник управления благоустройства администрации округа Максим Сидоркин в интервью телеканалу «Балашиха 360».

Тротуары в протоптанных местах благоустраивают в Подмосковье по программе губернатора «Пешком». Большинство таких дорожек ведут к важным социальным объектам. Благодаря двухметровой ширине на них сможет работать специализированная уборочная техника.

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«Очень успешная и полезная программа. Мы получаем много откликов от жителей», — сказал Максим Сидоркин.

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Он отметил, что в округе уже принимают заявки от жителей на работы в следующем году.

Также в Балашихе продолжают благоустройство других объектов. Это парк «Пехорка-лес» и Ольгинский лесопарк. В следующем году новый облик получит территория от усадьбы Горенки до усадьбы Пехра-Яковлевское.

«Работы будут идти поэтапно, на 2023 год запланировано привести в порядок 12 гектаров, которые располагаются между Лисьей горой и усадьбой Пехра-Яковлевское. Завершится благоустройство в 2025 году», — отметил Сидоркин.

Речь в интервью также шла об инициативном бюджетировании, которое позволяет жителям выдвигать свои предложения по благоустройству. В этом году этот инструмент затронул шесть проектов. Это мемориал участникам Великой Отечественной войны в деревне Дятловка, спортивная площадка в ЖК «Акварели», площадка для выгула собак в ЖК «Центр-2», преображение скверов и установка детских площадок.

В следующем году в Балашихе запланировали обновить сквер в микрорайоне Кучино по улице Лесные поляны, бульвар цветов в Железнодорожном, пешеходные маршруты к пяти станциям МЦД и преобразить дворы и детские площадки.