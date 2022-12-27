Подмосковье 27 декабря 2022, 14:29 Свыше 80 объектов недвижимости реализовали в Подмосковье на торгах за неделю

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За неделю в Подмосковье прошел 81 аукцион по земельно-имущественным торгам. На один лот в среднем претендовало 3,4 человека. Всего с начала года в регионе на торгах реализовали свыше 1200 участков под строительство, это на 22% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

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Самым успешным лотом на минувшей неделе стал участок под ИЖС в Коломне. Его площадь составила 12 соток. В аукционе участвовали шесть человек, а размер арендной платы в год увеличился в 36 раз и достиг 4,6 миллиона рублей при стартовой цене 129,1 тысячи.

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